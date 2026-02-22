摩耗量が半減、寿命は2倍以上JR東海は2026年2月19日、新しい形状の「トングレール」を開発し、2026年1月から東海道新幹線の本線で試験を開始したと発表しました。 【世界初の技術!?】これが新たなトングレールの構造です（画像）トングレールとは、ポイントで列車の進路を切り替える際に左右に動き、車輪の方向を誘導する部材です。新しいトングレールの特徴は、摩耗の進行を遅らせる点にあります。レールの頂面を高くし、ポ