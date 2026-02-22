全日本空輸（ANA）は、nanacoポイントからANAマイルへの交換レートを、期間限定でアップするキャンペーンを3月1日から31日まで実施する。通常500ポイントを250マイルとして交換できるところ、10％増量で275マイルとなる。交換手続きの完了後、約2日から7日で積算される。マイルの有効期限は積算日の36か月後の月末となる。対象となるのは、日本在住のANAマイレージクラブ会員かつnanaco会員（nanacoカード、nanacoモバイル会員）。