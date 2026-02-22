全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号のヤエチカグルメベスト5特集で、2位だった『エリックサウス八重洲店』を紹介します。言わずと知れた南インド料理の名店その原点がここ！もはや殿堂入りだが、何度でも書きましょう。南インド料理の名店、ヤエチカきっての人気店だ。実は2026年で開店15周年、ここ八重洲店こそ関東中心に展開する「エリックサ