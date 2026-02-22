「踊り子」という言葉には、華やかさと儚さが同時に宿っています。光を浴びて舞う姿の裏側には、語られない感情や孤独、そして一瞬の輝きにすべてを賭ける覚悟がある――そんな物語を自然と思い描いてしまうからです。音楽の世界でも「踊り子」は、自由や情熱の象徴としてだけでなく、揺れ動く心や叶わぬ想いを映し出す存在として描かれてきました。軽やかなリズムに身を任せる曲もあれば、静かな旋律の中で内面を見つめる楽曲もあ