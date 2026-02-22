ガンバ大阪は２月22日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第３節で、ファジアーノ岡山と敵地で対戦している。14分に失点し、苦しい展開を強いられていたなか、デニス・ヒュメットが同点弾を奪う。 32分、美藤倫のスルーパスに反応すると、ボックス内で右足を強振。とんでもなく強烈な一撃で相手GKの頭上を射抜き、ゴールネットに突き刺した。前節の名古屋グランパス戦（０−０、PK２−３）では出番なし