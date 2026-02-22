アビスパ福岡は２月22日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第３節で京都サンガF.C.と対戦している。０−０で迎えた32分、思わぬ形から相手に先制を許してしまう。32分、ゴール前のビルドアップのシーンで、田代雅也からボールを受けたGK小畑裕馬のパスが短くなってしまい、プレスに来ていたラファエル・エリアスに奪われ、無人のゴールに決められてしまった。 福岡はこのプレーで失点し、１点を追いかける形とな