スマートに解いて爽快感を得よう！ 「脳トレ算数クイズ」！一見すると3桁の掛け算で難しそうですが、実は算数において非常に「キリの良い」数字になる組み合わせです。問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。125 × 8 ＝ □ヒント：「125」を2倍、4倍、8倍と増やしていくとキリの良い数字になります。答えを見る↓↓↓↓↓正解：1,000正解は「1,000」でした。▼解説暗算をスムーズにするコツは、「125 × 8