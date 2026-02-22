G3「小倉大賞典」は4番人気のタガノデュード（牡5＝宮、父ヤマカツエース）が重賞ラスト騎乗だった藤岡佑介を背に逃げた1番人気ケイアイセナをゴール前で差して1着。重賞初制覇となった。鞍上の古川吉洋（48）は昨年の中日新聞杯（シェイクユアハート）以来、通算14回目の重賞勝ち。管理する宮徹師（65）は昨年の中日新聞杯（シェイクユアハート）以来、通算14回目の重賞V。首差の2着にケイアイセナ、3着は10番人気ショウナ