◇オープン戦DeNA―楽天（2026年2月22日沖縄・宜野湾）DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が22日の楽天とのオープン戦に先発し、3回を投げ3安打1失点という結果だった。楽天打線はスタメン9人のうち8人が左打者を並べるオーダーだった。初回は先頭・小深田に左前打を浴びるも、2番・中島は捕邪飛、続く鈴木大は二ゴロ併殺に打ち取って無失点に抑える。2回は2三振を奪うなど三者凡退。3回は堀内の左翼線二塁打をきっかけに2死二