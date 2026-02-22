関東で山林火災が相次いでいます。茨城県と栃木県で発生した山林火災は、現在も延焼が続いていて、22日も消火活動が続いています。消防によりますと、21日午後1時過ぎ、栃木県鹿沼市の県道沿いの山林で火災がありました。この火事で22日午前7時前時点で、およそ60ヘクタールが燃えていて、現在も延焼中です。22日朝から、群馬県と埼玉県の防災ヘリと自衛隊のヘリのあわせて3機で上空からの消火活動が続けられていますが、今のとこ