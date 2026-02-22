【五輪の魔物を倒す呪文はあるか】2018年平昌、2022年北京と２度の五輪に出場し、団体を含め３個のメダルを獲っている宇野昌磨がミラノ・コルティナ五輪開催中、SNSで発信して大いに話題になったという。「オリンピックには魔物がいるとよく言われるので人々はそろそろゾルトラークを覚えるべきだと思う」ゾルトラークとは、人気漫画『葬送のフリーレン』に出てくる魔法で、もとは魔族が人間に対抗するためにつくったが、魔法