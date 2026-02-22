京セラドームの人工芝張り替えは「はめ込んでるんや」オリックスの本拠地・京セラドームが“激変”している。球場の公式X（旧ツイッター）が22日、人工芝の張り替え工事が進むグラウンドの様子を写真付きで公開。お馴染みだった内野のオレンジ色が消え、全体が緑色になった光景に、ファンは「張り替えするのね新芝」「新しくなった京セラ楽しみ」などの声を上げている。慣れ親しんだ本拠地の姿が“変身”し、注目を集めている