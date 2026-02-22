自分よりも大人の男性と付き合ったことのある女性には、同い年くらいの男性との交際が物足りなく感じられることがあるようです。「年上男性にあって同年代にはないもの」とは一体何なのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性187名に聞いたアンケートを参考に「『年上の元カレに比べて物足りない…』と感じる同年代の今カレに欠けているもの」をご紹介します。【１】将来の生活をイメージさせる具体的な「結婚観」「大