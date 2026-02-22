◆オープン戦中日―巨人（２２日・北谷）巨人の石川達也投手が、２―０の５回から３番手で登板。２回２９球を投げ１安打無失点、３奪三振だった。１イニング目の５回は先頭の細川を１３６キロの変化球で空振り三振に仕留め、続くサノーも１３３キロの変化球で空振り三振。カリステには中前打でこの日チーム初安打を許したが、続く石川昂を２死一塁から右飛に打ち取った。６回にも花田を１４２キロで空振りＫに仕留めると、続