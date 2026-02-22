◆オープン戦巨人―中日（２２日・北谷）巨人が機動力野球を実践した。２回２死一塁、佐々木が荒巻の２球目に盗塁成功。左腕金丸に対して通常よりスタートを遅らせてリードを取り、捕手が捕球する瞬間に走り出す意表を突くディレードスチールを成功させた。６回には四球で出塁した浦田が皆川の初球で盗塁成功した。７回には無死一、三塁から一走荒巻の代走宇都宮が初球で二盗を決めた。２１日のオープン戦初戦、ヤクル