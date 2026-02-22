酒を飲んで車を運転したとして警察は2月22日、高知県高岡郡日高村の19歳の会社員の男を酒気帯び運転の現行犯で逮捕しました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは高岡郡日高村の19歳の会社員の男です。警察によりますと22日午前9時15分頃、吾川郡いの町波川の国道33号で青信号になっても進まない車がいると通報がありました。駆け付けた警察官が路上で停止している軽乗用車の運転席にいた19歳の男に声をかけたところ、男は急