巨人の新外国人・ウィットリー投手があす23日、楽天とのオープン戦で移籍後初実戦登板に臨む。この日はダッシュなどで調整を行い、「しっかりとストライクを投げる」と意気込みを語った。16日のライブBPでは者7人と対戦して2奪三振、安打性の当たりは1本のみで最速156キロをマーク。「真っすぐが良くて、しっかり芯で打たれたような真っすぐはなかった」とうなずいていた。ブルペンでは連日、力強い直球を投げ込んでおり、杉