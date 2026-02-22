22日の東京9R、3歳リステッド競走のヒヤシンスS（ダート1600メートル）は、7番人気ラッキーキッド（牡＝加藤征、父ディスクリートキャット）が中団から鮮やかに差し切って2勝目を飾った。騎乗した岩田望は「新馬戦（1着）が強い内容で、その力を発揮できればと思っていた。直線で外へ出す指示だったので出せるポジションで進み、速い流れでもしっかり脚を使えた。最後は迫られたけど、よくしのいでくれた」と笑顔。今後につい