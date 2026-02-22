あなたにとっての生きがいは何ですか。ソニー生命保険が実施した「47都道府県別 生活意識調査2025-26年版（恋愛・家族編）」によると、生きがいを感じていることは都道府県で傾向がありました。【写真】自閉スペクトラム症の芸人、番組で開花した絵の才能で活躍同期は陣内、たむけん、中川家「旅行が生きがい」では京都府、「家族団らん」では鹿児島県、「グルメ・スイーツ」では佐賀県、「推し活」では新潟県がそれぞれ1位とな