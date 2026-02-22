私はマサコ（64）。夫（70）は最近目が悪くなり、車の運転をやめました。買い物などは近所の人の協力もあり、なんとかなっています。それに息子（ハジメ/40）家族が私たちを心配して都会から地元に戻ってきてくれたのです。同居をするのかと思いましたが、近くのアパートを借りて住んでいます。息子たちが帰ってきてくれたことは素直にうれしかったのですが、お嫁さんのミユ（39）さんの性格が……ちょっと……非常識だということ