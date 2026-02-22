＜ホンダLPGAタイランド最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。米ツアー2勝目を狙う岩井千怜が7番パー5でチップインイーグルを奪うなど4つ伸ばし、トータル21アンダー・単独2位で後半に入っている。【最新】切れ味バツグン岩井千怜の最新1Wスイング1番から2連続バーディ発進を切ると、7番パー5ではグリーン手前のフェアウェイからチップインイーグル