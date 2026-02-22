俳優の加藤あいが、22日までに自身のインスタグラムを更新。NTTドコモの新TVCM「ドコモダケふたたび」篇で、20年ぶりにドコモCMへの出演を果たしたことを受け、オフショットとともに思いを記した。【写真】変わらない！20年ぶりドコモCM出演の加藤あい加藤は、写真を添えて「この度なんと20年ぶりに（！）ドコモさんのコマーシャルで、ドコモダケと再共演させていただきました。20年という長い年月が流れていることへの驚きと