お笑い芸人のビートたけしが２２日、「ビートたけしのＴＶタックル」（テレビ朝日系）に出演した。番組では東京２３区の家庭ごみ有料化について取り上げた。小池百合子東京都知事は「ゴミの最終処分場については埋め立てスペースに限りがあるということで、一層の減量化が必要と呼びかけをしている」とコメント。東京都の埋め立て処分場が、あと５０年程度で満杯になるため、ゴミ減量のため有料化を検討している。たけしは「