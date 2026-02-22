◆オープン戦中日―巨人（２２日・北谷）楽天から加入した則本昂大投手（３５）が、２２日の中日とのオープン戦（北谷）で巨人移籍初登板し、２回完全の好投。スポーツ報知評論家の堀内恒夫氏は「この調子でいけば２ケタいける」と評した。＊＊＊＊＊久しぶりに巨人で大きく振りかぶる投手を見たね。楽天で２年間、リリーフをしていたけれど、巨人では先発を期待されてるんだろ。先発はやはりワインドアアプが似合う