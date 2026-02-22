◆練習試合ロッテ２軍―チェコ代表（２２日・都城）３月５日開幕するワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）で日本と同じＣ組のチェコが、ロッテ２軍と初の実戦を行った。４―３の１点リードで迎えた５回裏、先頭打者に１球投じられたところで雷雨となり、そのままコールドとなった。チェコはトーマス・オンドラが先発した。２―３と１点を追う４回、１死一塁の場面で、昨季巨人でプレーした「８番・中堅」で先発したマレ