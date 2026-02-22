イスラエル軍は20日、レバノン東部のベカー高原を攻撃し、少なくとも10人が死亡しました。軍は「イスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点を攻撃した」としています。イスラエル軍は20日、レバノン東部のベカー高原でイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点3か所を攻撃したと発表しました。ロイター通信によりますと、この空爆で少なくとも10人が死亡し、50人がケガしました。これについてヒズボラは、戦闘員8人が死亡したと明らかにし