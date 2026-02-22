自民党の小野寺五典税制調査会長は22日のフジテレビ番組で、トランプ米大統領が全世界対象の新関税を10％からさらに15％に引き上げる意向を示したことを懸念した。「むちゃくちゃだと思う。ますます米国離れが進むのではないか。同盟国として心配している」と述べた。米政権の相互関税などを違法と判断した米連邦裁判決を踏まえ「違法な形で支払った関税は返してくださいというのは当然だ」と指摘。日米関税合意に基づく総額55