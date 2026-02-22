（台北中央社）米国の関税政策が新たな局面を迎えたことを受け、頼清徳（らいせいとく）総統は21日、米政府の今後の措置を注視するとともに、米国側との緊密な意思疎通を保ち、台湾の優位性を確保すると表明した。トランプ政権が各国に課した「相互関税」は、米連邦最高裁が20日に違法との判決を出した。トランプ米大統領は同日、代替として全世界に10％の新たな関税を24日から発動すると発表。さらに21日には、この新関税を15％に