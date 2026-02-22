写真家のむらいさち氏による写真展「しあわせな旅時間 おきなわちゃんぷる～」が、MONO GRAPHY Camera & Artにて2月26日（木）から開催される。 同展は、写真集「OKINAWA Champluuu」に掲載された作品を軸に構成。沖縄に加え、ハワイや南極などで撮影した作品も展示する。 会場では写真集のほか、過去に制作した写真集や作品プリントなども販売。3月1日（日）と3月8日（日）の店舗営業終了後には、トーク