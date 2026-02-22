現地２月21日に開催されたベルギーリーグの第26節で、日本人８選手が所属するシント＝トロイデンは、デンデルとアウェーで対戦。４−１で大勝を収めた。この試合で圧巻のゴールを決めたのが、絶好調のMF山本理仁だ。２―１で迎えた67分、ペナルエリア内右寄りでボールを受けると、ドリブルで切れ込み、ディフェンス２人をかわして左足を一閃。鮮やかにネットを揺らしてみせた。 ３人を無力化したこのゴラッソに、イン