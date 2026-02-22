水戸ホーリーホックは２月22日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第３節でジェフユナイテッド千葉と対戦。J１昇格チーム同士の一戦で先制に成功した。25分、仙波大志の絶妙なスルーパスに抜け出した鳥海芳樹が、右足で落ち着いてゴール右に流し込んだ。一度はオフサイドの判定となるも、VAR介入の末にオンサイドだったとして得点が認められた。 完璧なタイミングでの動き出しから、相手の一瞬の隙を突いてネット