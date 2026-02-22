ミラノ・コルティナオリンピック™がついに最終日を迎え、日本時間23日早朝に閉会式が行われる。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！日本はここまで金5個、銀7個、銅12個と過去最多だった前回の北京五輪（22年）を大きく超え、24個のメダルを獲得。最終日は、クロスカントリースキー・女子50kmクラシカルに土屋正恵（29・弘果SRC）が出場し、チーム