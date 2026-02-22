なんともかわいらしい名前の馬が、女性騎手に導かれて先頭で駆け抜けた。17日の7R・C1クラス（ダート800メートル）で佐々木世麗（23）騎乗の3番人気アーニャワクワク（牝5＝田村彰、父サトノクラウン）が単勝1.2倍と断然の人気に支持されたフラッシュケリー（牝4＝永島、父モーニン）との叩き合いを制して首差の1着。JRAの未勝利戦で3着に食い込んだこともある同馬が兵庫3勝目を挙げた。JRA所属時から、その名前は一部界隈で話