学校側の事情で、長期間の待機となっている「航空大学校」（航大、宮崎市）の学生２人が、北海道倶知安町のスキーリゾートでアルバイトに励んでいる。それぞれためたお金で、海外旅行やワーキングホリデーに行く計画を立てており、「せっかくの長期休暇。若いうちにしかできないことをやっておきたい」と前向きだ。（片岡正人）航大はパイロットを養成する国内唯一の公的機関。座学やフライト訓練などを経て、２年間で事業用操