読売テレビは22日、3月1日に生放送するお笑い賞レース「第15回ytv漫才新人賞決定戦」（後3・00、関西ローカル、TVer生配信）の審査員5人を発表。昨年の同大会で衝撃の審査員デビューを果たした「霜降り明星」粗品（33）が、今年も名を連ねた。関西で活動する芸歴10年目以下の漫才師による賞レースで、過去に銀シャリ、霜降り明星らM―1王者を輩出した関西若手漫才師の登竜門とされる同大会。審査員は「ハイヒール」リンゴ、「