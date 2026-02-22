「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎、侍ジャパン−ソフトバンク」（２２日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）快晴から一転、突如降り出した大粒の雨と風で、五回表、ソフトバンクの攻撃終了後に中断となった。４回無死一塁、森下の打席から雨が強く降り出し、球場内の観客もぬれない場所を探して避難。傘を差しながらの観戦となった。ここまで侍ジャパンが初回から猛攻し、坂本の“１号”や森下の２点適時打など