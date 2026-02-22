女優で歌手の榊原郁恵（66）が22日、TBS系「アッコにおまかせ！」に生出演。2020年以来、6年ぶりにスタジオの生出演をした。番組冒頭で、峰竜太から「本日は、久しぶりなんです。榊原郁恵さんが来てくれました」と紹介された。榊原は「すみません、ごぶさたしてます」と同じ所属事務所ホリプロの先輩和田アキ子にあらためてあいさつした。峰が「えっ、6年ぶり？」と驚くと、和田は「他では会っているんですよ。（榊原演じる舞台の