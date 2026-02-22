Image: sosyogk この記事は2026年1月7日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。家を出る前に鍵を探す、バッグの中でイヤホンを見失う、カードケースがポケットの奥で引っかかる…。こうした数秒のつまづきが、じわじわと日常のテンポを狂わせますよね。「Magtico3.0」は、そんな「些細な時間のロス」に着目したミニマルな接