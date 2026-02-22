エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が２２日に侍ジャパンの事前合宿地・宮崎サンマリン球場に合流。宮崎空港着は同日の午前８時と強行スケジュールだったが、同１１時前には球場入りを果たし、ウェートトレーニング、キャッチボールなどで汗を流した。とはいえ左腕はその前に、既にひと汗流していた。「僕、サウナーですから」と記者たちの前で胸を張った菊池は、宮崎空港からまずチーム宿舎へ立ち寄り「サウナに入って水風呂に