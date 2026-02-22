「1番・中堅」で先発出場…第2打席は中前打異次元のスピードで生還した。野球日本代表「侍ジャパン」の周東佑京外野手は22日、宮崎サンマリンスタジアムで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎 侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス」戦に先発出場。2回には一瞬にしてホームへ帰還する“神走塁”を見せ、野球ファンは仰天している。周東は「2番・中堅」で先発出場。初回の第1打席は四球で出塁すると、2回は1死一塁