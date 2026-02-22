スピードスケート女子1500メートルミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子1500メートルが20日（日本時間21日）に行われ、高木美帆（TOKIOインカラミ）は1分54秒86で6位だった。同種目で悲願の金メダルに挑みながら無念の結果に終わったが、その偉大さについて、ともに戦い続け同種目9位となった韓梅（中国）が母国メディアに語っている。3大会連続の五輪出場となった韓梅は、自国開催の2022年北京大会で思うような成績