愛猫家で知られる演歌歌手の藤あや子(64)が22日、自身のインスタグラムを更新。「猫の日」に合わせて恒例の動物愛護団体への寄付を行ったことを報告した。 【写真】ニャンとも律儀!2匹とともに感謝を込めて 「2026年2月22日#猫の日マルオレチャリティーグッズの収益\1,000,000を動物愛護団体に寄付いたしました」とつづり、愛猫「マル」「オレオ」とともに和服姿で正座する写真を投稿。「一日も早く殺処分のない世の