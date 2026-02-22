女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２３日に、第１０１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）熊本での執筆活動に精をだすヘブン（トミー・バストウ）に安どするトキ（郄石あかり）や松野家の面々。そんな中、ヘブンが働く熊本第五中学校がなくなる可能性が発覚する。家族に心配をかけないように丈（杉田雷麟）と正木（