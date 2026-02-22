◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026侍ジャパン―ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」が22日、事前合宿中の宮崎で壮行試合・ソフトバンク戦に臨んだ。日本の大会初戦は3月6日の1次ラウンド、台湾戦（東京ドーム）。大会まで2週間を切り、この試合も含めて6試合の実戦が行われる。侍ジャパンは国内組でオーダーを組み、1番には近藤健介外野手（ソ