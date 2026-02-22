読売テレビは、3月1日午後3時から生放送（関西ローカル）、そしてTVerで生配信する『マウスコンピューターpresents第15回ytv漫才新人賞決定戦』の審査員を発表。霜降り明星の粗品が前回の引き続き審査員を務める。【写真】それぞれの漫才師に的確な批評粗品の採点＆コメント粗品のほか、ハイヒール・リンゴ、お〜い！久馬（ザ・プラン9）、ハリウッドザコシショウ、岩尾望（フットボールアワー）と昨年と同じ審査員が集結