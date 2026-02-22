◇静岡県Jリーグ加盟3クラブ強化トレーニングマッチ清水3―1磐田（2026年2月21日IAIスタジアム日本平）静岡県内のJリーグ加盟3クラブの選手強化および県内サッカーの活性化を目的に、総当たりのホーム＆アウェー方式で実施される「2026静岡県Jリーグ加盟3クラブ強化トレーニングマッチ」が開幕した。45分×2本で行われた今季2度目の“ダービー”には2250人の観衆が集まり、清水は磐田に3―1で勝利した。両チームともに前日