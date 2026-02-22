「オープン戦、中日−巨人」（２２日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）ＦＡで加入した則本昂大投手がオープン戦初登板。２回をパーフェクト、２奪三振で抜群のＧデビューを飾ったが、試合前にまさかの方法で緊張をほぐしていたことを明かした。移籍後初となる実戦マウンド。「試合前は緊張していて」と明かした則本。何と内海投手コーチに「ちょっとシバいてくれ」と異例のお願いをしたという。「内海さんにビンタしてもらって」