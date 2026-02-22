5人組ダンスボーカルグループM！LKの佐野勇斗（27）吉田仁人（26）塩崎太智（25）山中柔太朗（24）曽野舜太（23）が、21日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。結成当初について話した。M！LKは「イイじゃん」「好きすぎて滅！」が話題になり、昨年の「NHK紅白歌合戦」にも出演した。前身グループの「CLash’」のメンバーだったのが塩崎と吉田。解散やメンバー変更を繰り返す中で、佐野勇斗（27）が加入