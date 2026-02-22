昨夏にマンチェスター・ユナイテッドに加入したブラジル代表FWマテウス・クーニャ。今季ここまで6ゴール2アシストを記録し、アーセナル戦など重要な試合でもゴールを決め、すっかり主力のひとりとなっている。そんなクーニャの好調の秘密が、ブラジリアン柔術にあるかもしれない。『THE Sun』は、クーニャが昨年12月から、ルシオという黒帯を持つ柔術家と個人トレーニングを開始したことを報じている。このトレーニングはパフォー