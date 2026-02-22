◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの日本ハム・伊藤大海投手（２８）がソフトバンク戦に３回から登板し、２回１安打２四球、無失点だった。４点リードの３回から２番手でマウンドへ。１死から柳田に四球を与えたが、山川を遊ゴロ併殺に仕留めた。４回は無死一、二塁のピンチを背負うも動じない。海野を三ゴロ併殺、笹川を右飛に打ち取り、